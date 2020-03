Der steirische Geigenbauer Edgar E. Russ lebt in Cremona - mitten in der roten Zone. Er spricht über leere Straßen, ausbleibende Kundschaft und vermummte Elektriker. Lesen Sie hier noch weitere Berichte aus der Sperrzone.

Edgar E. Russ © (c) MICHAEL_KOENIGSHOFER

Es herrsche Wochenendstimmung, sagt Edgar E. Russ: "Die Straßen sind leer, kein Mensch ist zu sehen. Es ist wie an einem Sonntag um 9 Uhr früh in Österreich." Doch Russ beschreibt den heutigen Montag in Cremona - die Stadt liegt in der Lombardei, mitten in der roten Zone. Seit mehr als 25 Jahren lebt der Leibnitzer hier - er gilt als einer der besten Geigenbauer der Stadt. Die Angst vor dem Coronavirus wirkt sich auch auf sein Geschäft aus: "Laufkundschaft gibt es gar keine mehr."