Die Zahl der Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus steigt in Österreich weiter an.

Sujetbild © APA/AFP/US ARMY/ERIN BOLLING

In Österreich sind bisher 140 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Montag (Stand 16.00 Uhr). 4.734 Tests wurden bisher insgesamt durchgeführt.

Bestätigte Fälle aufgeschlüsselt nach Bundesländern:

Niederösterreich: 36

Wien: 35

Steiermark: 16

Tirol: 25

Oberösterreich: 11

Salzburg: 9

Burgenland: 4

Vorarlberg: 3

Kärnten: 1

16 weitere positive Coronavirus-Fälle

In Tirol liegen 16 weitere positive Coronavirus-Fälle vor, alle davon im Bezirk Landeck. Bei 15 Fällen gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zu einem 36-jährigen Barkeeper aus Norwegen, der vergangene Woche im selben Bezirk positiv auf die Erkrankung getestet worden war, teilte das Land mit.

14 dieser 15 Personen stammen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld des Norwegers. Bei einer Person handelt es sich um eine enge Kontaktperson aus dem sozialen Umfeld einer nun erkrankten Mitarbeiterin jener Bar in Ischgl, in der der Norweger gearbeitet hatte.

Eine weiterer positiver Test wurde indes in der Gemeinde Pettneu am Arlberg verzeichnet. Dieser Fall steht laut Land im unmittelbaren Zusammenhang zu einem weiteren Norweger. Dieser hatte sich in einer Ferienwohnung aufgehalten und war am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.