Italien und nun auch Österreich ergreifen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus rigorose Maßnahmen. Schulschließungen kommen ab Montag. Die WHO stuft die Coronakrise nun offiziell als Pandemie ein. ORF passt Programm an. Alle Entwicklungen weltweit im Live-Blog!

Fieberkontrollen am Grenzübergang Thörl-Maglern © APA/GERT EGGENBERGER

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht nun offiziell von einer Pandemie, also einer Epidemie mit globalen Auswirkungen.

Italien ist in Europa am härtesten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen.



Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen ist in China wieder leicht gestiegen.

In Österreich gibt es mit Stand Mittwochnachmittag 245 positiv getestete Personen. Am Morgen hatte das Gesundheitsministerium noch von 206 Infektionen berichtet - also um 39 neue Viruserkrankungen mehr.

In Echtzeit: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt Erst Wuhan, dann die ganze Welt: Das Coronavirus kennt keine Grenzen und stellt die globalisierte Moderne auf die Probe. In fünf laufend aktualisierten Grafiken liefern wir einen kontinuierlichen Überblick über die Ausbreitung des Virus, die Zahlen der Geheilten und der Todesopfer – und die Geschwindigkeit, mit der Europa überrollt wird. ZUR GESCHICHTE

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog:

Eine Karte der Johns Hopkins University zeigt die Ausbreitung des Coronavirus: Hier geht's zur Karte!