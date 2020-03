Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fieberkontrollen am Grenzübergang Thörl-Maglern © APA/GERT EGGENBERGER

Italien ist in Europa am härtesten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Jedoch konnte Italiens "Patient 1" aus der Intensivstation entlassen werden.



Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen ist in China wieder leicht gestiegen.

In Österreich gibt es mit Stand Mittwochmittag 206 positiv getestete Personen. Das Bundesland Salzburg wird nun auch pensionierte Ärzte aktivieren. Konkret sollen diese zur Versorgung von Patienten eingesetzt werden, die medizinische Versorgung benötigen, sich aber in häuslicher Quarantäne befinden.

Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog:

Eine Karte der Johns Hopkins University zeigt die Ausbreitung des Coronavirus: Hier geht's zur Karte!