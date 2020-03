Facebook

In Italien wehren sich die Bürger bereits gegen Restriktionen © AP

Italien ist in Europa am härtesten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. In Südkorea ist die Zahl der Virusinfektionen mit Sars-CoV-19 derzeit rückläufig. Auch die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen in China ist zuletzt deutlich zurückgegangen.

In Italien, dem in Europa am stärksten von Covid-19 betroffenen Land, wurden 15 Regionen abgeriegelt, damit stehen 16 Millionen Menschen unter Quarantäne

In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen an Covid-19 gestorben. Insgesamt gibt es in Italien 463 Todesopfer. Alle Skigebiete wurden geschlossen.

Mehrere Häftlinge starben bei einer Gefängnisrevolte in Modena.

Rom ruft Touristen auf, Norditalien zu verlassen.

Die Alitalia stellt den Flugbetrieb in Mailand-Malpensa ein.

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat per Verordnung Landeverbot für Flugzeuge aus China, dem Iran, Südkorea und Teilen Italiens verhängt.

In der Schweiz gab es den zweiten Todesfall, ein 60-jähriger Deutscher starb in Ägypten an den Folgen des Virus.

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirusansteckungen bis Montagfrüh auf 1.112 gestiegen. Bayern will Events mit mehr als 1000 Gästen untersagen.

In Österreich gibt es mit Stand Montagnachmittag 140 Personen positiv getestet. In Italien sind rund 4.000 Österreicher von den Maßnahmen in den Sperrgebieten betroffen.





Die aktuellen Entwicklungen weltweit im Live-Blog:

Eine Karte der Johns Hopkins University zeigt die Ausbreitung des Coronavirus: Hier geht's zur Karte!