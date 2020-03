Coronavirus Labor-Mitarbeiterin im Landesklinikum Korneuburg infiziert

Insgesamt sind derzeit 47 bestätigte Fälle von Coronavirus-Erkrankungen in Österreich bekannt. Eine der Erkrankten in Niederösterreich arbeitet im Landesklinikum Korneuburg in einem Labor.

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

In Österreich sind mit Stand Freitag, 8 Uhr, 47 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das zeigten die Zahlen, die in der Früh auf der Homepage des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurden. Das bedeutet einen leichten Anstieg von drei Betroffenen. In welchen Bundesländern die neuen Fälle registriert wurden, war noch unklar.

Fälle nach Bundesländern (Stand Freitag 9 Uhr):

Wien: 17

Niederösterreich: 15

Salzburg: 4

Steiermark: 4

Tirol: 4

Vorarlberg: 1

Oberösterreich: 1

Kärnten: 1

Donnerstagabend wurde der erste Fall in Oberösterreich bekannt. Bei einer Pressekonferenz am Freitag werden dazu weitere Details bekannt gegeben. Somit ist nun nur noch das Burgenland frei von SARS-CoV-2.

Zuvor war bekannt geworden, dass am Donnerstag eine Frau in Kitzbühel positiv getestet worden war. Die 22-Jährige klagte über "grippeähnliche, milde Symptome", teilte das Land Tirol mit. Zuvor hatte sich die Frau in Verona - einer Risikoregion in Norditalien - aufgehalten. Nun laufen die behördlichen Abklärungen, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren, hieß es.

"Der Krankheitsverlauf ist sehr mild", berichtete Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Die weitere Behandlung und Isolierung werde in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vorgenommen. Auch jene Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und müssen ihren Gesundheitszustand in den kommenden zwei Wochen beobachten.

NÖ: Spitalsmitarbeiterin infiziert

Bei einem der 13 Fälle in Niederösterreich soll es sich laut einem Bericht in der Kronen Zeitung um eine Mitarbeiterin des Landesklinikums Korneuburg handeln. Die Frau sei allerdings im Labor tätig und habe keinen direkten Kontakt mit Patienten. Derzeit befinde sich die Frau in häuslicher Quarantäne, so wie weitere 30 Mitarbeiter des Spitals.

Vorarlberger Lehrerin wurde negativ getestet

Die Befürchtung, dass eine Lehrerin einer Schule in Mellau (Bregenzerwald) mit dem Coronavirus infiziert sein könnte, hat sich vorerst nicht bestätigt. Der durchgeführte Test brachte ein negatives Ergebnis, informierte am Freitag die Landespressestelle. Damit wurde der Unterricht an der Schule regulär um 8.00 Uhr aufgenommen. Bei der Lehrerin handelt es sich um die Mutter des Mannes, der am Donnerstag als erster Vorarlberger Coronavirus-Patient ins LKH Hohenems gebracht wurde. Der 1990 geborene Mann hat sich offenbar bei einem Wien-Aufenthalt angesteckt, er hat Husten und leichtes Fieber, befindet sich aber in einem guten Allgemeinzustand. Die Mutter hatte ebenfalls Symptome gezeigt, wie sich nun herausstellte, wurden diese aber nicht vom Coronavirus verursacht. Als Kontaktperson eines Infizierten muss die Mutter nun aber trotzdem zwei Wochen in Quarantäne verbringen.

Kontaktpersonen isoliert

Nachdem am Donnerstag bekannt geworden ist, dass im Bezirk Landeck ein 22-jähriger Norweger am Coronavirus erkrankt ist, wurden nun drei Personen als enge Kontaktpersonen ausgemacht. Sie befinden sich nun für 14 Tage in der gemeinsamen Ferienwohnung in Quarantäne. Der norwegische Student, der sich in der Innsbrucker Klinik befindet, weise nur milde Symptome auf, hieß es seitens des Landes.

Der Norweger hatte sich zuvor in Bologna und Mailand aufgehalten. Er klagte anschließend über Halsschmerzen und Fieber und wurde deshalb von einem mobilen Screening-Team auf die Erkrankung getestet.

Unterdessen wurde am Donnerstag über drei weitere Personen im Bezirk Reutte eine behördliche Quarantäne angeordnet. Sie hatten Kontakt zu einer erkrankten Person im benachbarten Landkreis Ostallgäu in Bayern. Die Testungen auf das Virus seien zwar negativ verlaufen, trotzdem befinden sie sich nun für zwei Wochen in häuslicher Isolierung. Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber sprach von einer "reinen Sicherheitsmaßnahme".

Auch in Innsbruck darf eine Person ihr Zuhause nicht verlassen. Sie hatte engen Kontakt zu jener Frau in Kärnten gehabt, die am Donnerstag positiv auf das Virus getestet wurde.

Reisewarnung für Südkorea und den Iran

Das österreichische Außenministerium hat indes für Südkorea und den Iran eine volle Reisewarnung herausgegeben. Die Reisewarnung werde "aufgrund der besonders rapiden Ausbreitung des Coronavirus in diesen beiden Ländern" ausgesprochen, erklärte Außenministeriums-Sprecher Peter Guschelbauer. Das bedeutet, dass vor Reisen dorthin dezidiert gewarnt wird und Österreicher, die sich dort aufhalten, dringend ersucht werden, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde in Verbindung zu setzen. Im Land lebenden Österreichern wird dringend empfohlen, es zu verlassen.

Für 40 Prozent bedrohlich, Epidemie aber unter Kontrolle

Das Thema Coronavirus ist im kollektiven österreichischen Bewusstsein angekommen. Zeigten sich vor einem Monat nur 15 Prozent daran "sehr interessiert", sind es inzwischen mehr als doppelt so viele (33 Prozent). 40 Prozent stufen diese Epidemie mittlerweile als bedrohlich ein, ergab nach einer Februar-Umfrage von market die aktuelle vom März, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Die deutlich gestiegene öffentliche Aufmerksamkeit erklärt das Linzer Institut damit, dass das Virus inzwischen in Europa angekommen und das Nachbarland Italien zum "Hotspot" geworden sei. Trotzdem sieht aber nur jeder vierte Österreicher für sich persönlich ein Risiko, sich damit zu infizieren. So halten es auch 56 Prozent der Befragten nicht für nötig, ihr Verhalten zu ändern. Mit ein Grund für diese Unaufgeregtheit dürfte auch die Informationspolitik sein. 68 Prozent stuften diese als "ausreichend und korrekt" ein, drei Viertel sehen die bisher getroffenen Maßnahmen wie die Quarantäne als gerechtfertigt.

Entsprechend gute Noten erhält auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). 60 Prozent attestieren ihm, dass er einen "sehr guten oder guten" Job mache, die Bundesregierung an sich erhielt auch von 59 Prozent der Befragten eine derartig hohe Beurteilung. Dementsprechend zeigte sich die Mehrheit der Befragten (54 Prozent) davon überzeugt, dass in Österreich das Coronavirus aktuell unter Kontrolle sei. Lediglich zwölf Prozent sind laut Studie der absolut gegenteiligen Ansicht. Das market-Institut hat vom 2. bis 4. März 1.000 Österreicher befragt.