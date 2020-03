Coronavirus Erster Fall in Oberösterreich bestätigt

Facebook

In Oberösterreich ist Donnerstagabend der erste Coronavirus-Fall bestätigt worden. Laut Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) wurde die Infektion bei einem Patienten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung nachgewiesen. Näheres dazu war vorerst nicht bekannt.

Nähere Details sollen am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Mit diesem Fall sind in Österreich bisher insgesamt 44 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Offiziell frei vom Virus war am Donnerstagabend damit nur mehr das Burgenland.

>>>Die Entwicklungen weltweit im Live-Blog

Reisewarnung für Südkorea und den Iran

Das österreichische Außenministerium hat indes für Südkorea und den Iran eine volle Reisewarnung herausgegeben. Die Reisewarnung werde "aufgrund der besonders rapiden Ausbreitung des Coronavirus in diesen beiden Ländern" ausgesprochen, erklärte Außenministeriums-Sprecher Peter Guschelbauer. Das bedeutet, dass vor Reisen dorthin dezidiert gewarnt wird und Österreicher, die sich dort aufhalten, dringend ersucht werden, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde in Verbindung zu setzen. Im Land lebenden Österreichern wird dringend empfohlen, es zu verlassen.