Kärnten und die italienischen Regionen Friaul und Veneto stehen in enger Abstimmung. Aus Friaul wurden bisher 22 Erkrankte gemeldet, im Veneto sind es schon 407.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Friaul ist die Zahl der Erkrankungen gestiegen © Schild

In einer Telefonkonferenz haben Landeshauptmann Peter Kaiser, Friauls Regionspräsident Massimiliano Fedriga und Venetos Umwelt- und Zivilschutzlandesrat Gianpaolo Bottacin am Donnerstag über die weitere Vorgehensweise in der Coronakrise beraten.