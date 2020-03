"Wir testen jeden einzelnen Verdachtsfall, aber auch mit Stichprobenanalysen in Form eines Screenings bei Grippeerkrankten zusätzlich auf Corona", so das Gesundheitsministerium.

© (c) APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Mit Stand Donnerstag 8.00 Uhr sind in Österreich 37 Menschen auf das neuartige Coronavirus positiv getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage bekannt. Das bedeutet ein Anstieg von acht Fällen von Mittwoch auf Donnerstag.

Insgesamt wurden in Österreich 3.711 Tests durchgeführt. "Wir testen jeden einzelnen Verdachtsfall, aber auch mit Stichprobenanalysen in Form eines Screenings bei Grippeerkrankten zusätzlich auf Corona", erklärte der Gesundheitsminister bereits am Mittwoch.

Bis Mittwochvormittag wurden 3.138 Tests durchgeführt.