Italien und die Schweiz sagen viele Events ab - in der Steiermark ist das kein Thema. Die Veranstalter von Antenne Schulskitag, Elevates, Diagonale und Co. sind aber gerüstet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Party beim Elevate steht das Coronavirus nicht im Weg © Elevate/Lupi Spuma

„Wir fahren auf Sicht“, wiederholt Planai- und Dachstein-Boss Georg Bliem, mehrmals auf die Frage, wie man in einem Skigebiet mit Gästen aus aller Welt mit dem Thema Coronavirus umgeht. Man habe „sämtliche Szenarien durchgespielt“. Einerseits, damit die Mitarbeiter selbst geschützt seien und andererseits, damit sie wissen, was im Falle des Falles zu tun sei. Die geplanten Großveranstaltungen in der Region – der Antenne Schul- und Lehrlingsskitag diesen Freitag, sowie das Wintergrillen am 22. Mai und die große Musikanten-Ski-WM von 1. Bis 5. April „finden wie geplant statt“, sagt Bliem.