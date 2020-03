Live-Blog Die Entwicklungen rund um das Coronavirus weltweit

Die Weltbank will vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe von umgerechnet rund 10,79 Milliarden Euro unterstützen. In China sinkt die Zahl der neuen Fälle weiter. Immer mehr Absagen von Großveranstaltungen. Alle Entwicklungen im Live-Blog.