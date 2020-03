Alle Entwicklungen zum Coronavirus Zahl der neuen Fälle in China sinkt weiter, Milliarden-Hilfspaket der Weltbank

Die Weltbank will vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe vo umgerechnet rund 10,79 Milliarden Euro unterstützen. In China sinkt die Zahl der neuen Fälle weiter. Alle Entwicklungen im Live-Blog.