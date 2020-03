Live-Blog Zum Coronavirus Rund 350 Personen befinden sich in Quarantäne

Einem deutlicher Rückgang der Neuerkrankungen in China stehen fast 500 neue Fälle in Südkorea und ein zweiter Toter in den USA gegenüber. In Österreich kletterte die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 16.

Während sich das Coronavirus in vielen Ländern immer schneller ausbreitet, kann man es in China, dem Epizentrum der neuartigen Lungenkrankheit, offenbar eindämmen. Wie die Behörden in Peking am Montagvormittag (Ortszeit) mitteilten, gab es am Sonntag lediglich 202 Neuinfektionen im Land, nach 573 am Samstag. Die Zahl der neu verbuchten Todesopfer stieg jedoch - von 34 auf 42. 17 Infektionen sind in Österreich bestätigt - davon ein neuer in der Steiermark. Bis auf einen infizierten 72-Jährigen, der auf der Intensivstation eines Wiener Spitals liegt, sind die Krankheitsverläufe laut Brigitte Zarfl, Präsidial-Sektionschefin im Gesundheitsministerium, leichterer Natur.



Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ist weltweit auf mehr als 3.000 gestiegen. In 68 Ländern wurden am Montag fast 90.000 Infektionen verzeichnet. Vor allem in Südkorea und im Iran steigt die Zahl der Infizierten weiterhin stark. Die Epidemie erreichte inzwischen auch Millionenstädte wie New York und Moskau. In der EU wird das Risiko nun als "moderat bis hoch" eingestuft.

das am stärksten betroffene Land: Die Zahl der Toten stieg auf 34, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom mit. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen. Nun plant die italienische Regierung ein Hilfspaket für die durch den Coronavirus-Ausbruch zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. In Österreich kletterte mit einer am Montag bestätigten Neu-Infektion in Wien die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 17. Auch in der Steiermark gibt es einen neuen Fall. Rund 350 Personen befinden sich in behördlicher Absonderung. Todesfälle gab es in Österreich im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 keine. Erkrankter Wiener Anwalt weiter nicht ansprechbar.

Hier geht es zum Live-Blog mit den aktuellsten Entwicklungen: