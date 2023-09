Ein frisch vermähltes Brautpaar und fünf Gäste der Hochzeitsfeier sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im deutschen Landkreis Osnabrück verletzt worden. "Das war eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Rückweg von der Hochzeit nach Hause", berichtete ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr, "die Braut war noch im Hochzeitskleid."

Bei dem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt, die anderen erlitten eher leichte Verletzungen. Alle seien vom Rettungsdienst untersucht und dann ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin des Kleinbusses aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, der Wagen kippte daraufhin in den Graben. "Ein Lkw-Fahrer hielt an und half den Menschen aus dem Kleinbus", sagte der Feuerwehrsprecher, der am Einsatz beteiligt war. "Sie standen natürlich auch alle unter Schock. So wünscht man sich nicht, dass die Hochzeit endet."