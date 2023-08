In Russland ist einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge ein Flugzeug abgestürzt. Die sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder seien ums Leben gekommen. Die Embraer-Maschine auf einem Flug von Moskau nach St. Petersburg sei in der Region Twer nördlich der Hauptstadt niedergegangen, meldete die Agentur am Mittwoch unter Berufung auf das Katastrophenschutz-Ministerium. Die Absturzursache ist noch unklar. Wagner-treue Telegram-Kanäle vermuten einen Abschuss der russischen Luftabwehr.

Prigoschin hatte die Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Im Rahmen eines Aufstandes am 23. und 24. Juni hielten seine Kämpfer zunächst auf Moskau zu, bevor offenbar eine Einigung mit Präsident Wladimir Putin erzielt worden war.

Erst am Montag ist ein Video veröffentlicht worden, das Jewgeni Prigoschin in Afrika zeigen soll. Der rund 40 Sekunden lange Clip, der Prigoschin in Tarnkleidung und mit Gewehr zeigte, sei in einem afrikanischen Land aufgenommen worden, teilte der Wagner-nahe Telegram-Kanal "Grey Zone" mit.

Der im Krieg gegen die Ukraine wichtige Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen, General Sergej Surowikin, wurde untedessen laut Medien am Mittwoch, zwei Monate nach dem Aufstand der Söldnertruppe Wagner, seines Amtes enthoben. Surowikin als einer der wichtigsten Verbündeten von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin in der regulären russischen Armee bei dessen Machtkampf mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow.