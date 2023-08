Bijuli Prasad ist im Alter von rund 89 Jahren in Indien gestorben. Das in Gefangenschaft lebende Tier sei friedlich in der Teeregion im Bundesstaat Assam eingeschlafen, wo es seit seiner Kindheit gewohnt habe, berichtete die "Times of India" am Dienstag. Sein genaues Geburtsdatum sei demnach aber unbekannt, weil der Elefant ursprünglich in Freiheit geboren und erst später eingefangen worden sei, sagte Elefantenarzt Kushal Konwar Sarma.

Elefant hatte all seine Zähne bereits verloren

Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF haben wild lebende Elefanten eine Lebenserwartung von etwa 60 bis 70 Jahren. Bijuli Prasad habe dann in den 1940ern, als Indien noch eine britische Kolonie war, einen britischen Besitzer erhalten und bis 2018 auf der Teefarm arbeiten müssen.

In seinem letzten Jahrzehnt hätte das Tier all seine Zähne verloren, sagte Sarma der indischen Nachrichtenagentur PTI. So habe er seine Nahrung umgestellt - auf gekochten Reis und Sojabohnen.