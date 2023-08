Drama in Pakistan

Kinder stecken nach Seilriss in Gondel fest

Nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall an einer Seilbahn gekommen. Mindestens acht Personen, darunter Schulkinder und ein Lehrer, stecken fest. Die Rettungsmaßnahmen dauern an.