Bei dem drei Tage lang dauernden Festival stellen hunderte Teilnehmer mit ihren Pferden in alten Samurai-Kostümen legendäre Schlachten nach. In diesem Jahr kamen rund 120.000 Zuschauer und Zuschauerinnen zu der Großveranstaltung in der Region Fukushima.

Verschiebung in den Dezember

Das Festival findet jedes Jahr Ende Juli statt. Aufgrund der immer höheren Temperaturen erwägen die Organisatoren, eine Verschiebung des Festivals in den Dezember. Somit will man der Sommerhitze entgehen. Japan hatte dieses Jahres den heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.