Spiderman, Superman oder Batman – Superhelden sind häufig Vorbilder für Kinder. So auch im Falle des achtjährigen Kindes aus Mittelamerika. Wie in den Marvel-Filmen wollte er mithilfe eines Spinnenbisses zu Spiderman werden. Der Bub fand die Spinne unter einem Felsen. Er provozierte sie so lange, bis sie in seine Hand biss.

Ganz gefährlich dabei: Bei der Spinne handelte es sich um eine Schwarze Witwe – ein giftiges Exemplar, deren Gift auf das Nervensystem wirkt. Unmittelbar nach dem Biss verspürte der Bub erste Vergiftungssymptome wie Muskelkrämpfe, Knochenschmerzen und Übelkeit.

Als er seiner Mutter vom Zwischenfall erzählte, brachte diese den Buben schnell ins Krankenhaus. Dort konnten die Ärzte das Kind stabilisieren, nachdem sie ihm ein Gegenmittel verabreicht hatten.