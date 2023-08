Auch in der Kärntner Nachbarregion sind die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft - und mussten am Sonntag nach einer nur kurzen Pause wieder ausrücken. Gegen 17 Uhr ging nördlich von Udine ein schweres Gewitter mit Hagel nieder. Betroffen war vor allem die Gemeinde Reana del Rojale. Der Hagel sorgte dort für "Schneefahrbahnen" wie im Winter, der danach einsetzende Regen für Überflutungen.

Schon Ende Juli haben Unwetter in Oberitalien schweren Schaden angerichtet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Millionenbereich. Bis zu 19 Zentimeter große Hagelkörner - Meteorologen sprechen von "Hagelsteinen" – zertrümmerten Autos und Bushaltestellen.