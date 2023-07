Bei ihrer Hochzeit wurde Ivy Jacobsen nicht wie üblich von ihrem Vater zum Altar geführt. Diese Aufgabe haben gleich 15 Männer übernommen, darunter alle jene, die in ihrem Leben eine bedeutende Rolle gespielt haben. Neben ihrem Onkel und ihrem Bruder zählte dazu auch der Polizist, der ihren Vater verhaftet hatte.

Jahrelanger Missbrauch und Kontrolle

Jacobsen wurde von ihrem Vater in ihrer Kindheit jahrelang sexuell missbraucht und kontrolliert. Er bestimmte auch, welche Nummern sie in ihr Handy einspeichern durfte und wie sie sich anziehen darf. Mit 16 brachte sie genug Mut auf und zeigte ihren Vater bei der Polizei an. Er wurde 2013 zu 16 Jahren Haft verurteilt. Die von ihrem Vater getrennt lebende Mutter wusste nach eigenen Angaben nichts von dem Missbrauch.

Auf ihrem Instagram-Account erklärte sie, warum sie sich für die 15 Männer entschieden hatte. "Ich wollte ihnen diese Ehre erweisen für die Opfer, die sie für ein Kind gebracht haben, das nicht ihr eigenes war. Ohne sie wäre ich auf der Straße gelandet." Mittlerweile ist Jacobsen selbst Polizistin. Die Erlebnisse in ihrer Kindheit hätten zu dieser Entscheidung geführt, selbst bei der Polizei zu arbeiten. Auch ihr Mann Tristen ist Polizist. "Wir alle haben eine Geschichte, die uns prägt, aber sie bestimmt uns nicht."

Jacobsens Eventplanerin filmte den Einzug der Braut und postete das Video auf Tiktok, wo es sogleich zu einem Erfolg wird.