Darwin, Pythagoras und auch Stoffgebiete wie die nachhaltige Bewirtschaftung der Natur werden in Zukunft in den Lehrplänen indischer Schulen keinen Platz mehr haben. Tausende internationale Forschende unterzeichnen als Aufschrei eine Protestnote. Der Evolutionsbiologie Amitabh Joshi warnt im Fachblatt "Nature": "In Indien nehmen immer mehr religiöse Gruppen eine antievolutionäre Haltung ein." Der Biologe und Buchautor Richard Dawkins sprach auf Twitter von einem "tragischen Affront" und "lächerlichen" religiösen Motiven.

Laut dem indischen Rat für Bildungsforschung (NCERT) wolle man den Lehrplan an Schulen straffen und so für Entlastung sorgen. Der Südasienforscher und Indien-Kenner Martin Gaenszle von der Uni Wien widerspricht dem jedoch. "Die Entscheidung hat in Wahrheit politische Gründe." Konkret stehe dahinter die sogenannte Hindutva-Ideologie, eine nationalistische Strömung.

Förderung von Yoga und Naturheilkunde

Der indische Premier Narendra Modi und die Regierungspartei BJP, die Anhänger dieser Ideologie sind, wollen Indien zu einem Hindu-Staat transformieren. So wurde bereits in den letzten Jahren die Geschichtsschreibung abgeändert. Unter anderem wurde versucht, muslimische Kulturbeiträge in der indischen Geschichte totzuschweigen. Jetzt müssen Bereiche der Naturwissenschaften daran glauben. Im Gegensatz dazu wurde 2014 das sogenannte Ayush-Ministerium gegründet. Indische Traditionen wie Ayurveda, Yoga und Naturheilkunde werden als die indische Urform der Wissenschaft dargestellt und sollen dementsprechend auch gefördert werden.