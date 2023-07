Wie Europa den dunklen Teil unseres Alls ausleuchten will

Mit neuem Weltraumteleskop „Euclid“ soll eine riesige Karte des Himmels erstellt werden. Nicht zuletzt will man in den „dunklen Teil“ des Alls Licht bringen. Österreich ist an der „Schatzkiste für Jahrzehnte“ beteiligt.