Trotz intensiver Suchbemühungen dürfte die Küstenwache und andere Einsatzkräfte den Wettlauf gegen die Zeit verloren haben. Wie bereits in den letzten Tagen mehrfach kommuniziert, reicht der Sauerstoff im U-Boot "Titan" maximal für 96 Stunden. Diese sind nun abgelaufen. Die Chance, die fünf Insassen noch rechtzeitig zu finden, dürfte somit verstrichen sein.

U-Boot brach am Sonntag zur "Titanic" auf

Das U-Boot "Titan" brach am Sonntag zu einer Expedition zum Wrack der "Titanic" auf. Nach nur zwei Stunden brach aber der Kontakt zur Oberfläche ab. Die großangelegte Suchaktion hatte zunächst Hoffnung, nachdem "Klopfgeräusche" aus dem Atlantik registriert wurden.

Daraufhin versuchten die Einsatzkräfte mittels des Einsatzes von Sonar das Geräusch zu lokalisieren. Christian Koller von der FH Wiener Neustadt schätzte das Unterfangen mehr als schwierig ein. Sonar misst zwar die Ausbreitung von Schallwellen, unter Wasser seien jedoch viele unterschiedliche Geräusche. Die Tiefe von knapp 3800 Meter am Meeresgrund habe die Suche zunehmend erschwert. Experten hatten zudem angegeben, dass das U-Boot ohnehin wieder an die Oberfläche kommen müsste, um Sauerstoff zu bekommen. Die "Titan" sei zudem nur von außen zu öffnen gewesen.

Sauerstoffmangel als unangenehmer Tod

Der Sauerstoffmangel im Boot ist ein "langsamer und unangenehmer Tod", sagt Lungenfacharzt Rainer Schädlich. "Der Prozess dauert lange, da sich der Sauerstoff langsam aufbraucht und zusätzlich CO 2 durch Atmung entsteht."

Üblicherweise enthält Luft etwa 21 Volumenprozent Sauerstoff (O 2 ). Steigt der Anteil an Kohlendioxid, sinkt der von O 2 . "Sinkt der Sauerstoffgehalt unter 15 Volumenprozent, wird die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zunehmend vermindert", so Schädlich, der Facharzt für Innere Medizin, Lungen- und Bronchialheilkunde, Allergologie und Umweltmedizin in Straelen ist.

Sicherheitsbedenken in der Vergangenheit

Bereits in der Vergangenheit hatte es vermehrt Sicherheitsbedenken bezüglich der Tauchfahrten gegeben. Ehemalige Mitarbeiter von Oceangate gaben beispielsweise an, dass die Wände des U-Boots womöglich zu dünn wären.

Oceangate bietet zahlungskräftigen Kunden eine abenteuerliche Reise – die Kosten für die insgesamt achttägige Expedition liegen bei 250.000 US-Dollar (229.000 Euro) pro Person. Die Tauchfahrt zur "Titanic" selbst dauert gewöhnlich aber nur einige Stunden.