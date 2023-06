Irland hinkt im Klimaschutz hinterher. Laut Zahlen der European Environment Agency war die Grüne Insel 2019 der drittgrößte Emissionstreiber innerhalb der Europäischen Union. Zu einem großen Teil dafür verantwortlich ist die Landwirtschaft, die aktuell mit 37,5 Prozent der größte Verursacher von Treibhausgasen ist – das entspricht ungefähr der Emissionsbilanz von drei bis vier Wohnhäusern. Seit Jahren versucht Irland daher, seine Klimabilanz aufzubessern und debattiert unterschiedliche Maßnahmen – auch drastische.

Papier aus dem Agrarministerium enthüllt Plan

Wie aus einem Papier des Agrarministeriums hervorgeht, überlegt die Regierung die Tötung von 200.000 Kühen zum Wohle des Klimaschutzes. Ungefähr 65.000 Milchkühe pro Jahr müssten 2023, 2024 und 2025 "aus dem Markt genommen werden". Zur Entschädigung würde die irische Regierung betroffenen Bauern 3000 Euro pro Kuh anbieten. Diese zeigen sich in einer ersten Reaktion jedoch alles andere als begeistert vom Vorschlag. "Wir sollten lieber in Wissenschaft und Forschung investieren, um einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Das Töten von Kühen bringt dagegen gar nichts", sagt der Präsident der Milchbauern-Vereinigung, Pat McCormack.

Er ergänzt, dass ein derartiger Schritt nur freiwillig erfolgen dürfe. Generell hat die Viehwirtschaft in Irland eine lange Tradition. Viele Landwirte haben zudem laufende Kredite, um ihren Viehbestand aufrechtzuhalten. Das betreffende Ministerium ist um Beschwichtigung bemüht und betont, dass dies nur ein Vorschlag von mehreren sei, der zur Debatte steht.

Experten sehen andere Lösungsansätze

Thomas Wittek vom Wiederkäuer-Institut der Vetmeduni Wien ist skeptisch. "Keine Frage, Kühe stoßen Methan aus, der größere Einfluss auf die Treibhausbilanz liegt jedoch bei der Industrie oder dem Verkehr, die CO 2 verursachen." Die Debatte müsse gesamtgesellschaftlich geführt werden. So seien Kühe auch "ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems". Bekommen sie zudem das richtige Futter, werden sie vom Klimasünder zu Klimaschützern.

Werden Kühe auf eine Weide aufgetrieben, wo sie Gras fressen, wird die Verdauung zwar angekurbelt, der Schaden fürs Klima ist jedoch geringer. Der Hintergrund: Grasen Kühe Weiden ab, wird das Wachstum beschleunigt. Je größer und frischer die Weideflächen, desto mehr CO 2 können diese speichern. In der landwirtschaftlichen Fachschule Raumberg-Grubstein ist man sich daher sicher: Verzichtet man auf Importfutter und setzt stattdessen auf den Weidegang, bessert sich die Klimabilanz von Kühen.

Internationale Diskussionen um Viehwirtschaft

Dennoch debattieren derzeit mehrere Länder die Zukunft der Viehwirtschaft. Im Mai hatte der französische Rechnungshof von der Regierung eine Strategie zur Verringerung des Rinderbestands gefordert, damit das Land seine Klimaziele erreicht: Die stark subventionierte Rinderhaltung sei für 11,8 Prozent des Treibhausgasausstoßes verantwortlich.

Auch in den Niederlanden kam es zu Diskussionen. So plant die Regierung, 3000 Viehzuchtbetriebe aufzukaufen, um Stickstoff-Emissionen in der Nähe von Naturschutzgebieten zu verringern. Landwirte erhalten dafür 120 Prozent des Marktpreises.

In Irland wird man weiter debattieren – und zwar ohne die Einbindung der direkt Betroffenen, wie Wittek kritisiert.