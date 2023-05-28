Das Segelflugzeug liegt in mehrere Teile zerbrochen mitten auf der Straße in einem Wohngebiet im deutschen Wetzlar - unweit eines Parks und in der Nähe der Lahn. Der Pilot ist noch an der Absturzstelle ums Leben gekommen.
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