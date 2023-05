"Wie hast du das durchgehalten?", fragte eine Journalistin Sidney Holmes. 34 Jahre saß der Mann aus dem US-Bundesstaat Florida für ein Verbrechen im Gefängnis, das er nie begangen hatte. "Mit meinem Glauben - das war das einzige, dass ich hatte", antwortete der Mann, der im März 2023 endlich freikam, nachdem der Fall neu aufgerollt wurde.

Moderne Technik neu für ihn

"Im Gefängnis habe ich mich selbst beschäftigt", erzählte Holmes. Er hat sich dort viele neue Fähigkeiten angeeignet, machte einen Computerkurs und eine Ausbildung. Viele technische Neuerungen, die für die meisten Menschen zu einem fixen Bestandteil des Alltags geworden sind, gab es dort nicht: Dinge wie iPhones und Elektroautos etwa. Damit hat Holmes jetzt zum ersten Mal in seinem Leben zu tun.

Außerhalb der Gefängnismauern wartete eine neue Welt auf den Amerikaner: "Die Technologie überwältigt mich. Ich habe großartige familiäre Unterstützung, aber es wird sicher dauern, bis ich mich an mein neues Leben gewöhnt habe. Dafür habe ich kürzlich das erste Mal Youtube geschaut", erzählte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Denn in den letzten 34 Jahren hat sich ziemlich viel verändert.

Verhaftet für bewaffneten Raubüberfall

Holmes kam 1989 ins Gefängnis, weil er an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll: An einer Tankstelle in Florida wurden im Frühjahr 1988 zwei Menschen überfallen. Holmes geriet in den Fokus der Ermittlungen, weil er das gleiche Auto wie der Täter fuhr und bereits vorverurteilt war. Trotz mangelnder Beweise wurde er 1989 zu 40 Jahren Haft verurteilt. Dabei würde die damalige Beweislage heute nicht einmal mehr für eine Anklage reichen.

Als er ins Gefängnis kam, war Holmes 22 - jetzt ist er 57 Jahre alt. "Ich war wirklich verzweifelt. Ich hatte eine Karriere und machte gerade eine Ausbildung", erzählte der Ex-Häftling heute über seine damaligen Gefühle. Seine Tochter war damals ein sieben Monate altes Baby, mittlerweile steht die erwachsene Frau mitten im Leben. Die Wiedervereinigung mit seiner Familie war für Holmes deshalb ein besonders schönes Erlebnis.

In den USA sind Justizirrtümer keine Seltenheit. Laut der Universität Michigan ist Holmes einer von 3.300 unschuldigen US-Amerikanern, die seit 1989 wieder aus dem Gefängnis entlassen wurden.