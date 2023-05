Am 3. Mai 2007 verschwand Madeleine McCann aus einem Ferienappartement im portugiesischen Praia da Luz. Die damals dreijährige Britin schlief mit ihren jüngeren Geschwistern in einem Zimmer, während die Eltern in der Nähe ein Restaurant besuchten. Als die Mutter nach den Kindern schaute, war ein Bett plötzlich leer. Seitdem fehlt von Maddie jede Spur. Ihre jüngeren Geschwister traten nie an die Öffentlichkeit – bis jetzt.

Nun bricht Amelie, ihre heute 18-jährige Schwester, ihr Schweigen im Rahmen der Gedenkveranstaltung in Rothley, Leicestershire, dem Heimatort der Familie.

"Es ist schön, dass alle gekommen sind, aber es ist ein trauriger Anlass". Dann entzündet sie eine Kerze für ihre große Schwester. Ihr Zwillingsbruder Sean erschien nicht zur Gedenkveranstaltung.

Verdächtiger Deutscher

In der Zwischenzeit wurde im Fall des verschwundenen Mädchens Maddie gegen einen verdächtigen Deutschen ein Haftbefehl erlassen. Die zuständige Strafkammer habe einen dringenden Tatverdacht für fünf Sexualstraftaten bejaht, teilte das Landgericht Braunschweig am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte im Oktober Anklage gegen den 45-Jährigen erhoben. Ihm werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen.

Die Taten soll er zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben, wo im Mai 2007 die damals dreijährige Britin Madeleine McCann aus einer Apartmentanlage verschwand.