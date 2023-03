Papst Franziskus ist Mittwochnachmittag in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden, die bereits geplant waren, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni in einer Presseaussendung mit. Er fügte keine weiteren Details hinzu. Papst Franziskus war in dem Gemelli-Krankenhaus im Juli 2021 einer Darmoperation unterzogen worden. In den letzten Monaten war der 86-Jährige von Knieproblemen belastet.

Aus Sorge vor den Auswirkungen der Anästhesie hatte der Heilige Vater bisher eine Knieoperation verweigert.