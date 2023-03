Der Bürgermeister der norditalienischen Stadt Cento will Eltern von Minderjährigen, die für Mobbing verantwortlich sind, bestrafen. Der Stadtrat wird kommende Woche eine Geldstrafe zwischen 100 und 300 Euro für die Eltern oder Erziehungsberechtigten von Kindern einführen, die das "zivile Zusammenleben" innerhalb oder außerhalb der Schule stören.

"Die Idee entspringt den Erfahrungen, die wir in den letzten eineinhalb Jahren in der Stadtverwaltung gemacht haben, einer Zeit, in der wir in mehreren Fällen von Mobbing zusammen mit der Polizei und den Schulen eingreifen mussten", sagte der Bürgermeister von Cento, Edoardo Accorsi laut Medienangaben.

"Diese Strafe ist ein zusätzliches Instrument, das wir testen. Wir wollen bewerten, ob es funktioniert", erklärte der Bürgermeister. Eltern sollen von den Geldstrafen befreit werden, wenn sie ihre Kinder dazu bringen, an Programmen zur Sensibilisierung gegen Mobbing teilzunehmen. Die Strafe solle als "Anreiz zur Sensibilisierung der Familien" gelten, die in manchen Fällen dazu neigen, das Mobbing-Phänomen herunterzuspielen, betonte der Bürgermeister. Der erste Ansatz der Stadtverwaltung sei jedenfalls die Erziehung und Sensibilisierung zum Phänomen Mobbing.