Als ich ein fünfjähriges Mädchen war, fand mich meine Großmutter mit dem Ohr am Küchenboden klebend: "Pass auf, du wirst die Geister der Guaca (in der Kultur der Anden die Bezeichnung für "lokale Gottheit", Anmerkung) hören und sie werden dich in die Tiefe der Erde ziehen", warf sie mir vor. Das war ihre Art, mich davon abzuhalten, am Boden zu kriechen und mich schmutzig zu machen. Es hat mir große Angst gemacht. Ich hielt dann mein Ohr an den Boden, um dem Klang der Erde zu lauschen, dieser Pachamama (Deutsch: "Mutter Erde"), von der Großmutter sprach.