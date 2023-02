Eine 82-Jährige ist am Mittwoch mit ihrem Auto durch die Eingangstür in das Olympia-Einkaufszentrum in München gefahren. Ein 18-Jähriger aus Österreich konnte sich auf einer Rolltreppe nur durch einen Sprung zur Seite retten, wie die Polizei berichtete. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen, die Autofahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Auf einem von den Einsatzkräften veröffentlichten Foto im Kurznachrichtendienst Twitter war ein Wagen zu sehen, der demoliert an der Rolltreppe in dem Gebäude stand. Am Boden lagen viele Glasscherben.

Die 82-Jährige aus München wollte laut Polizei auf den Bereich des nördlichen Parkgeländes am Olympia-Einkaufszentrum fahren, beschleunigte an der Schranke jedoch stark und durchbrach dann mit ihrem Auto die Eingangstür. Der Wagen stieß gegen die gläserne Rolltreppe und kam dort zum Stehen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Bedienfehler der Fahrzeugpedale den Unfall verursacht haben.