In der Wohnung, in der sich der am Montag inhaftierte Boss Matteo Messina Denaro in Campobello di Mazara auf Sizilien aufgehalten hatte, haben die Carabinieri auch ein Poster des Films "Der Pate" von Francis Ford Coppola mit US-Star Marlon Brando in der Hauptrolle entdeckt. Das Bild ist eine Nahaufnahme Brandos in seiner Rolle als Vito Corleone.

"Der Pate" (Originaltitel: The Godfather) ist ein US-amerikanischer Mafia-Film aus dem Jahr 1972, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo, der gemeinsam mit Regisseur Coppola auch das Drehbuch verfasste. Der Film mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen war für elf Oscars nominiert, von denen er drei gewann. "Der Pate" war an den Kinokassen ein herausragender Erfolg und zählt zu den künstlerisch bedeutendsten Werken der Filmgeschichte. Protagonist ist Don Vito Corleone, einer der mächtigsten Mafiabosse von New York City und Oberhaupt einer der fünf mächtigsten Familien.

Seit Tagen durchsuchen die Ermittler die Ortschaft Campobello di Mazara, in der der "Boss der Bosse" Messina Denaro die letzten Monate seiner 30-jährigen Flucht verbracht hat. Am Donnerstagnachmittag wurde ein drittes Versteck in der westsizilianischen Gemeinde entdeckt. Dort fanden sich schriftliche Notizen und Dokumente, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Auch Telefonnummern werden jetzt von den Ermittlern ausgewertet. Sie wollen Helfer und Komplizen ermitteln, die die Flucht des Bosses begünstigt hatten.

Messina Denaro gilt als letzter großer Boss der Cosa Nostra, aber auch als Bindeglied zur kalabrischen 'Ndrangheta, gerade im Kokaingeschäft. Die Ermittler und Ermittlerinnen hoffen, dass er zum Kronzeugen wird, um sich die schweren Haftbedingungen zu ersparen, die für prominente Mafiosi vorgesehen sind. Der Mafiaboss hat bis jetzt jedoch keine Kooperationsbereitschaft mit den Justizbehörden signalisiert.