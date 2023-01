Tatjana Patitz kam am 25. März 1966 in Hamburg zur Welt und wuchs in Schweden auf. Im Alter von 17 Jahren entdeckte sie Starfotograf Peter Lindbergh, ihren großen Durchbruch feierte sie mit einer Levi's-Kampagne.

In den 80ern und 90er Jahren wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der Modewelt – galt zusammen mit Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington und Elle MacPherson als „Supermodel“. Später war sie auch als Schauspielerin aktiv, zog von Paris nach Los Angeles, berichtet die "Bunte".

Mehr in Kürze.