Papst Franziskus hält die Predigt. Im Sitzen. "Vertrauen wir unseren Bruder den Händen des Vaters an: Dass seine barmherzigen Hände seine Lampe mit dem Öl des Evangeliums angezündet vorfinden mögen, das er in seinem Leben verbreitet und bezeugt hat" … Erzbischof Georg Gänswein, Benedikts wohl engster Vertrauten in den römischen Jahren, berührten Franziskus‘ Worte sichtlich. © Winkler