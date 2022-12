Singles. Dabei stellte sich in der Umfrage heraus, dass jeder fünfte Europäer alleine wohnt. In Österreich liegt der Wert bei 26,9 Prozent. Nur in Finnland (36 Prozent), den Niederlanden (32,8 Prozent), Deutschland (31,3 Prozent) und der Schweiz mit 31,2 Prozent liegt der Prozentsatz noch höher.

Zusammenleben mit Partnerin/Partner und Kindern. Fast die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher (46,3 Prozent) wohnen zusammen mit dem Ehe- oder Lebenspartner. Der Wert ist nur in Polen (49,5 Prozent), Ungarn (46,6 Prozent), Deutschland (48,3 Prozent), Tschechien (47,2 Prozent) und in Wales (46,6 Prozent) höher. Dies ist auch die zweitbeliebteste Wohnform: 22,4 Prozent der Befragten würden diese Art zu leben, bevorzugen. Lesen Sie hier, warum Paare beim Zusammenziehen am häufigsten streiten.

Mehrgenerationen-Haushalt. Für ein Leben in einem Mehrgenerationen-Haushalt haben sich jedoch nur 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher entschieden. Hier liegen die Türkei mit 55,8 Prozent der Befragten und Kroatien mit 52,2 Prozent an der Spitze, gefolgt von Italien (41,1 Prozent). Weiters wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt, ob sie in Zukunft das Leben in einem Mehrgenerationen-Haushalt als ideale Lebensform vorstellen würden. Hier stimmten nur 3,4 Prozent zu. Diese Familie zeigt, wie das Zusammenleben gelingt.

Bleiben oder weiterziehen? Hier erwiesen sich vor allem die Deutschen (54,3 Prozent) und auch Österreicher (53,3 Prozent) als standorttreu.

Einfamilien- oder Reihenhaus? „In Österreich liegt der Wohnungskauf mit 23,2 Prozent in der Gunst ganz oben, jedoch weit unter dem Europa-Wert. Der Wunsch, ein Haus zu kaufen, ist hierzulande bei jedem Fünften verankert. Damit sind wir beinahe auf Europa-Niveau“, ergänzt Bernhard Reikersdorfer, Managing Director bei Remax Austria. Dagegen sind Doppelhaushälften und Reihenhäuser mit 9,2 Prozent in der Alpenrepublik ein Randthema und eher etwas für die Briten: 35 Prozent der Engländer und 32,2 Prozent der Waliser bevorzugen diese Immobilientypen. So sieht das Traumhaus der Österreicher aus

Mieten. Nur von den Griechen und Schweizern übertroffen werden Österreicherinnen und Österreicher beim Wunsch, langfristig eine Wohnung zu mieten: Österreich 19,8 Prozent, Schweiz 23,5 Prozent und Griechenland 25,0 Prozent.

Stadt oder Land? 35,5 Prozent der Österreicher wohnen in der Stadt und wollen dort bleiben. 42,4 Prozent bleiben gerne auf dem Land. 15,7 Prozent wollen noch von der Stadt aufs Land ziehen und nur 6,4 Prozent der Österreicher wollen vom Land in die Stadt wechseln.