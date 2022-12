Münchner Flughafen: Landebahn wegen Klimaprotest gesperrt

Zahlreiche Polizisten sind am Donnerstagmorgen zu einem größeren Einsatz am Münchner Flughafen ausgerückt. Laut einem Sprecher des Flughafens haben sich Aktivistinnen und Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt.