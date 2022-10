Beim Einsturz einer Brücke in Indien sind laut örtlichen Medienberichten mindestens 30 Menschen getötet worden. Das Unglück habe sich in Morbi im Bundesstaat Gujarat ereignet, meldeten die Zeitung "The Times of India" und lokale Medien am Sonntagabend. Ein Rettungseinsatz sei im Gange.

Die über einen Fluss führende Brücke sei nach Renovierungsarbeiten erst vor kurzem wiedereröffnet worden, hieß es weiter. Zu der Ursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. In Medienberichten hieß es, möglicherweise habe die Konstruktion der Last zu vieler Menschen nicht standgehalten.