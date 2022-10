Kommt nach dem Sommer der Frühling? Vielleicht bald. Denn Europa steuert nach dem Dürresommer auf einen Hitzeherbst zu. In Spanien treiben derzeit Mandelbäume aus, deutsche Touristengruppen auf Mallorca feiern in Badehose in den November hinein. In Deutschland werden 30 Grad gemessen, während es in Grönland um 20 Grad zu warm ist.