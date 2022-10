Die britische Band M People hat sich nach Angaben ihres Gründers Mike Pickering über die Verwendung ihres Songs beim Tory-Parteitag in dieser Woche geärgert. "Die Band ist stinksauer", sagte Pickering der britischen Nachrichtenagentur PA, nachdem das Lied "Moving On Up" eingespielt wurde, als Premierministerin und Parteichefin Liz Truss am Mittwoch die Bühne beim Parteitag ihrer Konservativen in Birmingham betrat.