Physiologie und Medizin zählen zu den starken Seiten der österreichischen Wissenschaft, geht man von den bisher verliehenen Nobelpreisen in dieser Disziplin aus. Es waren acht, die an Österreicher verliehen wurden. Sechs für Chemie, am Dienstag ging der vierte für Physik an einen Wissenschaftler in Österreich. Die meisten der 24 Nobelpreisträger, die der Farbe rot-weiß-rot zugerechnet werden, lebten und leben freilich nicht in dem Land, in dessen Hymne die Wissenschaft auch keinen Platz fand.