Um 12 Uhr hat das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. begonnen. König Charles III hat eine persönliche Botschaft für seine verstorbene Mutter vorbereitet. Das große Blumenbukett, das die Queen auf ihrer letzten Reise begleitet, wurde auf Wunsch ihres Sohnes zusammengestellt. Alle Pflanzen aus den Gärten des Buckingham Palace und Charles' Landsitz. Dazu zählen unter anderem Rosmarin, als Symbol für Gedenken, Myrte, die aus dem Hochzeitsstrauß der Königin gezogen wurde und das Symbol für eine glückliche Ehe ist.

Ebenfalls enthalten waren Stieleiche als Zeichen für die Kraft der Liebe, Pelargonien, Gartenrosen, Hortensien, Sedum, Dahlien und Witwenblume. Der Kranz war in Gold, Rosa und tiefem Burgunderrot sowie einem Hauch von Weiß gehalten - den Farben der königlichen Familie.

Charles Abschiedsworte an Elizabeth II.

Das ist nicht die einzige persönliche Abschiedsbotschaft an die verstorbene Majestät. In den Kranz gesteckt ist ein persönlicher Brief von Charles. Darauf geschrieben steht: "In liebevoller und treuer Erinnerung. Charles R." Das "R." steht für Rex, das lateinische Wort für "König". Was es damit auf sich hat? Es ist Tradition, dass enge Familienangehörige dem Verstorbenen liebevolle Abschiedsworte auf die letzte Reise mitgeben. Elizabeth II. hatte das vor 17 Monaten bei ihrem Ehemann Philip ebenso getan wie Harry bei seiner Mutter Diana. Nun erhält sie ebenfalls diese Ehre. Einige Zuschauer reagieren entsetzt, als ihnen auffällt, wie eine Spinne über ebenjenen Briefumschlag krabbelt. Das unglaubliche Filmmaterial geht umgehend viral.

Achtbeiner krabbelte auf Sarg herum

Ein anderes Ereignis sorgte indes für Aufsehen: Zwischen den zahlreichen Politikern und Staatsoberhäuptern war ein etwas anderer Besucher zu Gast auf der Trauerfeier: eine Spinne. Wer ganz genau hinsieht, erkennt den Achtbeiner im Blumenkranz, später krabbelte das Tier über die Grabkarte. Twitter-User reagierten mit Humor und twitterten etwa: "Das ist die bekannteste Spinne der Welt" oder "so nah wie die Spinne kam kein anderes Lebewesen mehr Königin Elizabeth II. auf ihrem letzten Weg".