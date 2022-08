Sie erinnern an Filme wie "Passenger" oder "Her" und an Bücher wie Marc Uwe Klings "Qualityland" oder Ian McEwans "Maschinen wie ich". Computer-Betriebssysteme, die, gelenkt durch künstliche Intelligenz, Gespräche mit Menschen führen können und zu allem eine Antwort parat haben. Oft bereits in der Gestalt eines echten Menschen.