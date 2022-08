Ruben Charara ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Zwölfjähriger - er ist 1,60 groß, eher zurückhaltend und macht in seiner Freizeit gerne Sport. Tatsächlich spricht er in jungem Alter aber unter anderem schon Chinesisch und Portugiesisch, auch die Schule hat er kürzlich abgeschlossen.

Hochbegabt und unterfordert

Mit einem IQ von ungefähr 145 fühlte er sich auf seinem Bildungsweg oft unterfordert. „Im Kindergarten habe ich mich gelangweilt und wollte in die Schule. Dann habe ich mich in der Grundschule gelangweilt. Und als ich in die 5. Klasse kam, wurde es mir auch langweilig.“

Gar nicht langweilig dürfte Rubens Zukunft werden - neben seinem neuen Hobby, dem Programmieren von Software, dürfte es ihn bald in höhere akademische Kreise verschlagen. Der Teenager will studieren, und danach ein eigenes Unternehmen in der Auto- oder Pharmaindustrie gründen. Der Schulabschluss soll also erst der Anfang gewesen sein.