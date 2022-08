Ob auf sozialen Medien, am Handy oder auf der Straße: "Buone vacanze!", "Schöne Ferien!" rufen einander derzeit Freunde, Bekannte und Nachbarn in Italien zu. Hier beginnt die Hauptferienzeit traditionell Anfang August. Doch der nach zwei Pandemie-Jahren erhoffte Aufschwung wird gebremst. "Wir sehen einen deutlichen Rückgang ausländischer, vor allem asiatischer Gäste", gibt Raffaella von der Frühstücks- und Aperitif-Bar Haiti in Arona am Lago Maggiore zu.