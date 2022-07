Schock für viele Urlauber: Vor einem Lokal in der Via Verdi in Jesolo wurden Mittwochabend Schüsse abgefeuert. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Krone.at berichtet, dass ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert sein soll. Einer der beiden Kontrahenten habe vor dem Lokal seine Waffe gezückt und zwei Schüsse abgegeben. Laut Polizei ging es bei der Auseinandersetzung vermutlich um Geschäfte im Drogenhandel.



Das schwerverletzte Schussopfer floh und wurde erst Stunden später gefasst. Der Mann wurde in ein Krankenhaus in Mestre gebracht und wird derzeit überwacht. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben.

Auch der Schütze lief davon und konnte bis jetzt noch nicht gefunden werden. Es läuft eine polizeiliche Fahndung. Außerdem werden die Aufnahmen der örtlichen Überwachungskameras ausgewertet und Zeugen befragt.