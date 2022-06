V13 nennen sie den Prozess in Frankreich, die Abkürzung steht für vendredi 13, für Freitag, den 13. November 2015. Es war die blutigste und zugleich schwärzeste Nacht der französischen Nachkriegsgeschichte. Vor dem Stade de France in Saint-Denis, auf den Pariser Bistrot-Terrassen und im Konzertsaal Bataclan wurden 130 Menschen von islamistischen Terroristen erschossen oder von explodierenden Selbstmordattentätern aus dem Leben gerissen. Hunderte wurden schwer verletzt, andere sind ohne körperliche Verletzungen davongekommen, aber trugen so schwer an den seelischen Wunden, dass sie Jahre später Selbstmord begingen. Die Zahl der Opfer stieg deshalb noch Jahre nach der Attentatsnacht.