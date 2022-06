Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie die drei Toten vor. Nicholas Lennie vom lokalen Polizei-Department erklärte, man gehe von einem Einzeltäter aus. Informationen über die Identitäten der Opfer und des Täters liegen noch nicht vor.

In den USA häufen sich in den vergangenen Tagen die Gewalttaten mit Schusswaffen. US-Präsident Joe Biden forderte am Donnerstag eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren. "Wie viel mehr Blutvergießen sind wir bereit zu akzeptieren?", fragte Biden am Donnerstagabend in einer emotionalen Ansprache im Weißen Haus in Washington.