Traditionelle Militärparade ab 11 Uhr

Das besondere verlängerte Wochenende beginnt heute Vormittag (11.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) mit der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour" zum offiziellen Geburtstag der Königin.

An der Parade sollen mehr als 1400 Soldaten, 400 Musiker und 200 Pferde teilnehmen, wie es auf einer offiziellen Homepage der britischen Regierung zum Thronjubiläum heißt. Heuer sollen zudem 70 Flugzeuge und Helikopter der Streitkräfte den Buckingham-Palast überfliegen.

Spezielles Interesse gilt stets dem Moment, wenn sich die königliche Familie auf dem Balkon des Schlosses zeigt. Die Teilnahme ist in diesem Jahr allerdings auf die für das Königshaus arbeitenden Familienmitglieder beschränkt.

Die Militärparade wird bereits seit mehr als 260 Jahren zum offiziellen Geburtstag britischer Monarchen abgehalten. Für denselben Tag sind heuer außerdem Leuchtfeuer an vielen Orten des Vereinigten Königreichs und in britischen Überseegebieten geplant, aber auch in allen Hauptstädten der 54 Länder des Staatenbundes Commonwealth, dessen Oberhaupt die Queen ebenfalls ist.