"Scripted Reality", das ist eine mittlerweile wohlbekannte Spielart des sogenannten Reality-TV, in der dem (natürlich eingeweihten) Zuschauer die Dokumentation realer Ereignisse vorgekaukelt wird. Insgesamt eine bizarre Angelegenheit, inszeniert mit dem Griff in den Klischee-Werkzeugkasten und eher nicht eines Oscars verdächtigen Darstellern. Diverse "Gerichtsshows" etwa kennt man seit Jahrzehnten aus dem linearen TV-Nachmittagsprogramm.

Was aber, wenn das, was offenbar real ist, jede "Scripted Reality" übertrifft bzw. besser: "untertrifft"? Dann ist man möglicherweise im Schauprozess zwischen Johnny Depp, dem etwas verlebten Hollywood-Beau früherer Tage und seiner ehemaligen Gemahlin Amber Heard angekommen. Schwere, jedenfalls aufzuklärende Vorwürfe der häuslichen, von Drogen und Alkohol befeuerten Gewalt stehen im Raum. Depp verklagte seinerseits Heard wegen Verleumdung, ihm gehe es um seinen guten Ruf. Kundgegebene Details hinterlassen einen fassungslos: Narzissmus. Psychische Probleme. Ungustiöse Momente in Rückblenden. Was tatsächlich in den offenbar bald albtraumhaften 15 Monaten Ehe passierte und was davon juristisch Substanz hat, darüber muss ein Geschworenengericht entscheiden.

Die Show ihres Lebens? Kaum, vermutlich tragen hier beide Seiten ihre Karriere zu Grabe. Der Prozess ist eine auf Wochen anberaumte Groteske, an deren Ende im Leben der Beteiligten kaum ein Stein auf dem anderen Stein stehen dürfte. Kein intimes Detail, keine Anschuldigung (und beinahe keine Körperstelle) und werden ausgespart. Die Schlammschlacht wird von Gerichtskameras live übertragen. Im US-Bundesstaat Virginia, wo der Prozess abgehalten wird, ist das möglich. Es gehe um "Gewalt, Missbrauch, Fingerkuppen, Kot und Millionen von Dollar", wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb. Millionen schauen auch zu. Erst heute erneuerte Heard in einem emotionalen Auftritt ihre Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Depp wirkt hinter der getönten Brille regungslos, während seine Persönlichkeit seziert wird. Und gesund wirkt hier nichts.

Der Prozess, der am 12. April begann, soll noch mehrere Wochen dauern. Heard dürfte gleich über mehrere Tage befragt werden, nicht zuletzt im Kreuzverhör von Depps Anwälten. Neben Assistenten der Schauspieler kamen bereits Polizisten, Finanzberater, diverse Zeugen und nicht zuletzt gut beschäftigte Psychologen zu Wort. Und der Zuschauer? Der, der "es" sich wirklich antun will, wird zum Voyeur, nimmt - hart im Nehmen - Anteil am Unsäglichen. Wir leben in einer Zeit, in der an Verrohtheit wahrlich kein Mangel bestellt. Hier aber sind immerhin zwei gefallene Stars zu sehen - gefallen vermutlich auch über sich selbst und in vielerlei verhängnisvolle Abhängigkeiten.

Willkommen im schlammgefüllten Jammertal, an dessen Ausgang sich der Zuschauer womöglich doch recht dankbar und zufrieden im eigenen Leben wähnt.